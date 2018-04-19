Kadıköy'de saha karıştı ! Şenol Güneş yaralandı !

Ziraat Türkiye Kupası'nın 57. dakikasında saha karıştı. Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin taraftarlarla tartıştı. Bu sırada Şenol Güneş'in kafasına bir cisim geldi. Güneş başını tuttu. Beşiktaş takımı koridora girdi. Hakemler soyunma odasında mücadelenin kaderini belirlemek için toplantı yapıyor.

Kadıköy’de saha Şenol Güneş’in başına isabet eden yabancı madde sonrası bir anda karıştı. Güneş bir anda yere kapaklanırken Beşiktaş kenar yönetimi çileden çıktı. Futbolculardan Mustafa Pektemek ise olayın ardından çok kızdı ve tribünden aşağıya inmesini isteyerek sahaya çağırdı.

Aykut Kocaman da Beşiktaş yedek kulübesine giderek durumu yatıştırmaya çalıştı.

Martin Skrtel ile Talisca arasında yaşanan gerilim. Şenol Güneş pozisyon sonrasında yoğun itirazlarda bulundu. pic.twitter.com/5qikJqBV9r — Sabah Spor (@sabahspor1) 19 Nisan 2018

O sırada olaylar bir anda sahanın tünel çıkışıma sıçradı. Yabancı maddeyi atan taraftar tribünden aşağıya indirilirken Mustafa Pektemek bir anda oraya koşup yumruklar savurmaya başladı.

İki takım kenar yönetimi ve futbolcular da olaylara dahil olunca yaşananlar sonrası hakem, ekibini alıp içeriye girdi.

GÜNEŞ MAÇA ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tünele girerken yüzüne gelen bir cisim sebebiyle yere düştü. Tecrübeli teknik adam annesine küfredildiğini ve maça çıkmayacağını söyledi.

KALKAVAN İPTAL EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Mete Kalkavan içeri girerek yetkililerle konuştu. Tribünler nler. Küfür ettiğini Beşiktaş’ın korner kullandırılmadığını belirtti. Maçı iptal edeceğini söyledi.