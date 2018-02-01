Kocaman'dan şok sözler: Şampiyonluk çok zor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Giresunspor’u 2-1 yendikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Hakemlerin kendilerine çok kolay kart gösterdiğinden yakınan ve Ozan Tufan-Mathieu Valbeuna tartışmaları üzerinden algı yaratıldığını söyleyen Kocaman, “Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin.” sözleriyle adeta şok etkisi yarattı.

İşte Kocaman’ın o açıklamaları;

“Kupa ve lig için umut vermeye çalışıyorum ama taraftarımızın bir kısmı da benim üzerimden bilerek pek çok şey yaratmaya çalışıyorlar. Belki bir basın toplantısı ile birkaç cümle daha söyleyebilirim. Bizim taraftarımızın bir kısmı da, Ozan olayının da, Valbuena olayının da, bazen benim üzerimden de bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Bugün çok net görüldü. Bu bilerek yapılıyor.”

“Bu hakemlerin cesaretleri ve doğrulukları bizim karşımızda müthiş. Daha 1. dakikada sarı kart pozisyonu, müthiş yakaladı ama rakiplerimiz olunca görülmüyor. Burada daha 1. dakikada görülüyor”

Giresunspor - Fenerbahçe: 1-2

“CESARETLERİ VE DOĞRULUKLARI BİZİM KARŞIMIZDA MÜTHİŞ”

“Henüz teri kurumadı oyuncuların Trabzon deplasmanından. Aynı tip hakim. Güvenilir hakem tipleri var. İdealist. İnanılmaz derecede bu cesaretleri ve doğrulukları bizim karşımızda müthiş. Rakiplerimizde bunu yakalama konusunda biraz imtina ediyor gibi gözüküyorlar. Trabzon maçında sadece ayağa basmak değil baldırının üzerinde ayağını oynatıyor ama görülmüyor.”

“ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİMİZ ÇOK ZOR GÖZÜKÜYOR”

“Karabük maçında hakem Alper Ulusoy’du sanırım. 3 tane oyuncumuz sarı kart zincirinde. Çat çat çat diye nokta atışı. Ben vermesin demiyorum. Kimsenin hakkında gözüm yok. Ama niye rakiplerimizin maçlarına gözlerine bir şey düşüyor. Kupada, ligde gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Çok tecrübeli bir insanım, çok net gözüküyor. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin.”

“Beşiktaş’ı yendiğimiz maçtan sonra adeta Beşiktaş’ı neden yendik diye linç edildik ve Akhisar maçında hemen infaz. Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok, bu organizasyonu geçecek güzümüz yok.”