Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile Fenerbahçe, yarın saat 20.30’da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinden yapılan açıklamaya göre, mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

