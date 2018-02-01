Konyaspor - Galatasaray: 2-2

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayan ve A Spor'dan naklen yayınlanan maçta sarıkırmızılılar, sahadan 2-2 beraberlikle rövanş ve yarı final için avantaj sağladı.

Atiker Konyaspor, 40. dakikada Linnes'İn kendi kalesine golüyle öne geçti. Kaleci Eray İşcan'ın hatalı çıkışında Linnes'e çarpan top ağlara gitti. İlk yarı 1-0 sona erdi.

5 DAKİKADA 2 GOL!



Galatasaray, 50 ve 55. dakikalarda 2 gol kaydederek 1-0 geriden gelerek 5 dakika içinde 2-1 öne geçti.



Sinan Gümüş 50. dakikada şık golüyle skoru beraberliğe getirdi.

55'te Selçuk İnan'ın frikikten ceza sahasına kestiği ortaya Serdar Aziz kafayla bitirdi.

SON SÖZÜ JAHOVİC SÖYLEDİ



Herkes Galatasaray maçı 2-1 kazandı derken sahneye Adis Jahovic çıktı. Makedon golcü güzel bir kafa golü atarak takımına 2-2 beraberliği getirdi ve maçın skorunu belirledi.





MAÇTAN DAKİKALAR

MS: Karşılaşma 2-2 sona eriyor.

90'GOOOLL!! Atiker Konyaspor, Adis Jahovic'in attığı golle skoru 2-2 yapıyor. Selim Ay'ın havadan gönderdiği pas ile penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Adis Jahovic'in kafa vuruşu kaleci Eray İşcan'ın solundan ağlarla buluşuyor.

90'Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave ediliyor.

88'Hızlı gelişen Galatasaray atağında Garry Rodrigues'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Bafetimbi Gomis'in yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

88'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Orkan Çınar geçiyor. Orkan Çınar'ın ortası takım arkadaşından sekiyor ve pozisyonun devamında Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.

84'Sinan Gümüş'ün pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Garry Rodrigues'in yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

80'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Jens Jonsson'un gelişine çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

79'Aynı dakika içerisinde Atiker Konyaspor takımında da Moryke Fofana, Musa Araz'ın yerine karşılaşmaya dahil oluyor.

79'Galatasaray takımı karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Yasin Öztekin'in yerine Garry Rodrigues'i oyuna alarak kullanıyor.

75'Jens Jonsson'un havadan gönderdiği pas ile altıpasın hemen dışında sağ çaprazda buluşan Nejc Skubic'in kafa vuruşunu kaleci Eray İşcan kornere uzaklaştırıyor.

71'Galatasaray, bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Hakan Balta oyundan çıkarken yerine Iasmin Latovlevici giriyor.

67'Amir Hadziahmetovic'in sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Adis Jahovic'in gelişine çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

64'Galatasaray, karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını Eren Derdiyok'un yerine Bafetimbi Gomis'i oyuna alarak kullanıyor.

61'Sinan Gümüş'ün ceza sahası yayının hemen dışından sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Patrik Carlgren kornere çelmeyi başarıyor.

58'Atiker Konyaspor yarı alanının ortalarında sol kanatta Eren Derdiyok'a faul yapan Selim Ay, sarı kart görüyor.

58'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla penaltı noktasına yakın bir bölgede buluşan Sinan Gümüş'ün gelişine çektiği şut Musa Araz'dan dönüyor.

55'GOOOLL!! Galatasaray, Serdar Aziz'in attığı golle karşılaşmada 2-1 öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Selçuk İnan geçiyor. Selçuk İnan'ın ortası ile arka direkte buluşan Serdar Aziz'in kafa vuruşunda top kaleci Patrik Carlgren'in solundan ağlarla buluşuyor.

51'Orkan Çınar'ın pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Amir Hadziahmetovic'in çektiği şut kaleci Eray İşcan'da kalıyor.

50'GOOOLL!! Galatasaray, Sinan Gümüş'ün attığı golle skoru 1-1 yapıyor. Younes Belhanda'nın yerden pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Sinan Gümüş'ün gelişine çektiği şut kaleci Patrik Carlgren'in müdahalesine rağmen Atiker Konyaspor ağları ile buluşuyor.

46'İkinci yarı Atiker Konyasporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

46'İkinci yarı Atiker Konyasporlu futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

45'Bülent Yıldırım'ın düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.

44'Savunmadan seken topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Musa Araz'ın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

40'GOOOLL!! Atiker Konyaspor, Martin Linnes'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkan Çınar geçiyor. Orkan Çınar'ın ortası Mehdi Bourabia'nın sırtına çarpıp altıpas içerisinde bulunan Martin Linnes'ten sekerek Galatasaray ağları ile buluşuyor.

37'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Orkan Çınar geçiyor. Orkan Çınar'ın ortasını Koray Günter kafayla uzaklaştırıyor.

34'Sinan Gümüş, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası yayının hemen dışından yerden şutunu çekiyor ancak bu şut kaleci Patrik Carlgren'de kalıyor.

31'Eren Derdiyok'un pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda buluşan Yasin Öztekin'in çektiği şut kaleci Patrik Carlgren'den dönüyor.

26'Ryan Donk'un pası ile sağ kanatta topla buluşan Martin Linnes, son çizgiden ortasını yapıyor ancak bu orta etkisiz oluyor.

20'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Selçuk İnan geçiyor. Selçuk İnan'ın ortasını ön direkte Atiker Konyaspor savunması uzaklaştırıyor.

17'Musa Araz'ın pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Orkan Çınar'ın çektiği şut savunmadan dönüyor.

15'Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Sinan Gümüş'ün gelişine çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

12'Martin Linnes'in pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Eren Derdiyok'un yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor

10'Eren Albayrak'ın pası ile altıpasın hemen dışında sol çaprazda buluşan Musa Araz'ın yerden çektiği şut yan direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.

7'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Orkan Çınar geçiyor. Orkan Çınar'ın ortasını Galatasaray savunması uzaklaştırıyor.s

7'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Orkan Çınar geçiyor. Orkan Çınar'ın ortasını Galatasaray savunması uzaklaştırıyor.

6'Orkan Çınar'ın pası ile sol kanatta topla buluşan Eren Albayrak, son çizgiye indikten sonra ortasını yapıyor ancak araya giren Hakan Balta, tehlikeyi kornere uzaklaştırıyor.

5'Selçuk İnan'ın pası ile sol kanatta buluşan Yasin Öztekin, topla birlikte ceza sahası içerisine hareketlenmek istiyor ancak topu ayağından çok fazla açıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

1'Karşılaşma Galatasaraylı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

İLK 11'LER

Konyaspor: Patrik , Skubic, Moke, Selim, Eren, Mehdi Bourabia, Jonsson, Ömer Ali, Musa, Hadziahmetovic, Orkan.

Galatasaray: Eray, Linnes, Serdar, Koray, Hakan, Donk, Selçuk, Yasin, Belhanda, Sinan, Eren.