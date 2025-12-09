Kupada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası gruplarının ilk hafta maç programını duyurdu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı saat 20.30'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası grup maçları 1. hafta programını açıkladı.
17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakaların gün ve saatleri belli oldu.
Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü oynanacak.
17 Aralık Çarşamba
15.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor
18.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
20.30 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor
18 Aralık Perşembe
17.30 Gençlerbirliği - Bodrum FK
20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir
23 Aralık Salı
15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK
17.30 Konyaspor - Antalyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş
24 Aralık Çarşamba
13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol
15.30 Boluspor - Fethiyespor
18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
20.30 Samsunspor - Eyüpspor
İHA
