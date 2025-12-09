  1. Anasayfa
Kupada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Kupada Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası gruplarının ilk hafta maç programını duyurdu. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı saat 20.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Ziraat Türkiye Kupası grup maçları 1. hafta programını açıkladı.

17-18 Aralık ve 23-24 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakaların gün ve saatleri belli oldu.

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 23 Aralık Salı günü oynanacak.

17 Aralık Çarşamba

15.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor
18.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
20.30 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor

18 Aralık Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Bodrum FK
20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir

23 Aralık Salı

15.00 Kocaelispor - Erzurumspor FK
17.30 Konyaspor - Antalyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

24 Aralık Çarşamba

13.00 Iğdır FK - Aliağa Futbol
15.30 Boluspor - Fethiyespor
18.00 Ankara Keçiörengücü - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
20.30 Samsunspor - Eyüpspor

İHA

