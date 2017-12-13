Kupada rekor ! 25. saniyede kırmızı çıktı !

Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı.

Osmanlısporlu Tugay Kaçar, maçın 25. saniyesinde rakibine sert bir müdahalede bulundu ve hakem Serkan Çınar, cebinden direkt kırmızı kart çıkardı. Kırmızı kartla oyun dışında kalan Tugay bir rekora da imza attı.

İlk maçı 3-1 kazanan Osmanlıspor 1-1 biten rövanşın ardından tur atlayan taraf olurken, rekor denebilecek sürede kırmızı kart gören Tugay Kaçar, sosyal medyada da gündeme oturdu.

Ayrıca ilk maçında sahasında 3-1’lik galibiyet alan Osmanlıspor, deplasmanda da Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalarak bir üst tura yükseldi.