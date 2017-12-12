Manisaspor 1 - 1 Beşiktaş / Maç devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Beşiktaş, ilk maçta Vodafone Park'ta 9-0 mağlup ettiği Manisaspor ile karşılaşıyor. İlk maçın ardından turu garantileyen Siyah-Beyazlılar, mücadeleye yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı. Hatırlanacağı üzere ilk maçta Alvaro Negredo 4, Jeremain Lens 3, Orkan ve Mustafa Pektemek de birer gol kaydetmişti.



İşte 11'ler



Manisaspor'un 11'i: Emrullah, Berk, Miray, Ömer, Yasin, Zahit, Asım, Alper, Akın, Axel Meye, Bakaki



Beşiktaş: Utku, Fatih, Mitrovic, Alpay, Caner, Medel, Talisca, Aras, Orkan, Mustafa, Negredo

-CANLI ANLATIM-

53'Grandmedical Manisaspor, Zahit Fındık ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

53'GOOOLL!! Axel Meye skora dengeyi getiriyor.

53'Beşiktaş takımından Orkan Çınar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

50'Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Orkan Çınar tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

48'Orkan Çınar ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

47'Beşiktaş takımından Caner Erkin sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

46'Alvaro Negredo ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor.

45'Anderson Talisca atak yönüne göre sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekiyor, kaleci Emrullah Şalk kurtarıyor.

45'Beşiktaş, Anderson Talisca ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

45'Mustafa Pektemek, korner bayrağına yakın bir noktada Asım Hamzaçebi tarafından faule maruz kalıyor.

33'Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Orkan Çınar topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

30'Beşiktaş takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

30'Caner Erkin ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

28'Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Orkan Çınar ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28'Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Asım Hamzaçebi ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28'Grandmedical Manisaspor takımından Asım Hamzaçebi tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

25'Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede Akın Açık için ofsayt bayrağı kalkıyor.

25'Rakip yarı alanın ortalarında Orkan Çınar için ofsayt bayrağı kalkıyor.

23'Grandmedical Manisaspor takımında Zahit Fındık, sarı kart görüyor.

23'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Grandmedical Manisaspor adına Alper Önal kullanacak.

23'Orkan Çınar - Alper Önal mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Alper Önal lehine faul kararı veriyor.

23'Beşiktaş takımında Orkan Çınar hakem Sarper Barış Saka tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

21'Grandmedical Manisaspor takımının orta yuvarlağa yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ümit Yasin Arslan geçiyor.

20'Alvaro Negredo - Asım Hamzaçebi mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Asım Hamzaçebi lehine faul kararı veriyor.

20'Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Matej Mitrovic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

19'Beşiktaş takımı korner kullanacak.

18'Rakip ceza sahası önünden Caner Erkin ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18'Beşiktaş, Caner Erkin ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

17'Kağan Miray Bağış - Orkan Çınar mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

15'GOOOLL!! Aras Özbiliz Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

12'Bu dakikada Grandmedical Manisaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Axel Meye

11'Grandmedical Manisaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Axel Meye geçiyor.

11'Alpay Çelebi ile Axel Meye arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Alpay Çelebi. Taç çizgisine yakın bir bölgede Grandmedical Manisaspor takımı oyuna başlayacak.

11'Beşiktaş takımından Aras Özbiliz sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5'Beşiktaş takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Anderson Talisca kullanacak.

5'Anderson Talisca, Alper Önal tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

4'Beşiktaş takımı Aras Özbiliz ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Aras Özbiliz tarafından çekilen şut auta gidiyor.

3'Beşiktaş, Anderson Talisca ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

3'Anderson Talisca, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Alper Önal tarafından faule maruz kalıyor.

3'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Akın Açık ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

3'Grandmedical Manisaspor takımı korner kullanacak.

3'Grandmedical Manisaspor takımı korner kullanacak.

2'Grandmedical Manisaspor takımından Kağan Miray Bağış sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1'İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.