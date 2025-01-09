Mourinho'dan olay Galatasaray paylaşımı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maçtan bir pozisyon paylaşarak sarı-kırmızılı ekibe göndermede bulundu.
Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün oynanan ve 2-2 biten Galatasaray-RAMS Başakşehir maçından bir an paylaştı.
"UMARIM TEKMELİKLERİN KARBONDANDIR"
Mourinho, sosyal medya hesabından RAMS Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu paylaştı. Portekizli teknik adam paylaşımına da "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" notunu ekledi.
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