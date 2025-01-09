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Mourinho'dan olay Galatasaray paylaşımı

Mourinho'dan olay Galatasaray paylaşımı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maçtan bir pozisyon paylaşarak sarı-kırmızılı ekibe göndermede bulundu.

Süper Lig devi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün oynanan ve 2-2 biten Galatasaray-RAMS Başakşehir maçından bir an paylaştı.

"UMARIM TEKMELİKLERİN KARBONDANDIR"

Mourinho, sosyal medya hesabından RAMS Başakşehir'in penaltı beklediği 25. dakikadaki Crespo-Abdülkerim pozisyonunu paylaştı. Portekizli teknik adam paylaşımına da "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır" notunu ekledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maçtan bir pozisyon paylaşarak sarı-kırmızılı ekibe göndermede bulundu.

Etiketler Jose Mourinho Galatasaray başakşehir
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