Osmanlıspor - Beşiktaş: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, Osmanlıspor'a konuk oldu. İlk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, sahadan 2-1 mağlup ayrılmasına rağmen adını çeyrek finale yazdıran takım oldu.

Ankara'da oynanan mücadelede Beşiktaş'ın tek golünü 83. dakikada Mustafa Pektemek attı. Osmanlıspor'un gollerini 86. dakikada Sokol Cikalleshi ve 88. dakikada penaltıdan yine Sokol Cikalleshi kaydetti.

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş, Osmanlıspor karşısında ligin ilk devresinde fazla forma şansı bulamayan futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyu tercih etti.