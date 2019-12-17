ÖZET | Antalyaspor 2-2 Eyüpspor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Antalyaspor, evinde Eyüpspor’u ağırladı. Mücadele, 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Bu skorla Antalyaspor adını son 16 turuna yazdırdı. Eyüpspor
Antalyaspor - Eyüpspor maç özeti ve maç detayları haberimizde...
3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Mukairu'nun vuruşu az farkla auta gitti.
8. dakikada Muharrem Doğan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan Metahan Mertöz'ün sert vuruşunda top, kaleci Boffin'in solundan ağlarla buluştu. 0-1
24. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın yerden pasında ön direkte topla buluşan Gelson Dala'nın vuruşuna kaleci Timur Çakıroğulları müdahale etti. Dönen topu tamamlayan Gelson Dala, takımına beraberlik golünü getirdi. 1-1
58. dakikada Harun Alpsoy’un ceza sahası dışından çektiği sert şutu, kaleci Timur Çakıroğulları kornere çeldi.
64. dakikada Emre Torun ceza alanı sol çaprazından topu kale önüne indirdi. Müsait pozisyondaki Muhammet Sercan’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
78. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Mikail Başar'ın vuruşunda, kaleci Timur Çakıroğulları'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla gitti: 2-2
Stat: Asteria Kremlin Palace Spor Merkezi
Hakemler: Kadir Sağlam, Gökhan Memişoğlu, Gökmen Baltacı
Antalyaspor: Boffin, Tarık Çamdal, Salih Dursun, Bünyamin Balcı, Cissokho, Harun Alpsoy, Halil İbrahim Sevinç, (Mevlüt Han Ekelik dk. 85), Mikail Başar (Ege Bilsel dk. 89), Fredy, Gelson Dala, Mukariu (Emre Korkmaz dk.82)
Yedekler: Yakup Mert, Batuhan Arslan, Ufuk Akyol, Batuhan Berkay Fındık
Eyüpspor: Timur Çakıroğulları, Göksu Alhas, Muhammet Yeşil , Muhammet Sercan Türkeri, Muharrem Doğan, Kadirhan Atagün, Berkan Burak Turan, Eren Taşkın (Harun Özcan dk. 61), İzlem Anıl Balakkız, Metehan Mertöz x (Doğukhan Öksüz dk. 76), Emre Torun (Ömer Akbel dk. 83)
Yedekler: Alp Tutar, Volkan Kesim, Berzan Akkaya, Ahmed Emir Tekçam
Goller: Gelson Dala (dk. 24), Mikail Başar (dk. 78) (Antalyaspor), Metahan Mertöz (dk. 8), Muhammet Sercan Türkeri (dk. 64) (Eyüpspor)
Sarı Kartlar: Muhammet Sercan Türkeri, Metehan Mertöz, Berkan Burak Turan, Kadirhan Atagün, Emre Torun (Eyüpspor), Salih Dursun (Antalyaspor)
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