PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza

PFDK, Tuzlaspor'lu Gökhan Çıra'ya sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 maç men cezası verdi.

Kurul ayrıca diğer Tuzlasporlu futbolculardan Kerem Şahin'e kavga eylemi nedeniyle 4, Bayram Olgun'a ise müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

Tuzlasporlu idareci Muhammet Ali Kanıçok, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılırken, teknik direktör Gürses Kılıç'a ise ceza vermedi.

