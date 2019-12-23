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  5. 23 Aralık 2019 16:05

PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza

PFDK, Tuzlaspor - Galatasaray maçında sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza verdi.

PFDK'dan Gökhan Çıra'ya 5 maç ceza
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PFDK, Tuzlaspor'lu Gökhan Çıra'ya sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması ve rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 5 maç men cezası verdi.

Kurul ayrıca diğer Tuzlasporlu futbolculardan Kerem Şahin'e kavga eylemi nedeniyle 4, Bayram Olgun'a ise müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men cezası verdi.

Tuzlasporlu idareci Muhammet Ali Kanıçok, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ile cezalandırılırken, teknik direktör Gürses Kılıç'a ise ceza vermedi.

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