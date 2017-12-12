Sivas Belediyespor - Galatasaray: 2-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Sivas Belediyespor’a konuk olan Galatasaray, 5-1’in rövanşında sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

Maçın 10. dakikasında Sinan Gümüş’ün attığı gole ev sahibi ekip Sivas Belediyespor 43’te Samet Katanalp ile yanıt verdi.

İlk yarısı beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısı uzun süre sessiz geçerken 90+1’de Ali Aydın’ın attığı golle Sivas Belediyespor mücadeleyi 2-1 kazandı.

Ancak ilk maçta Galatasaray’ın aldığı 5-1’lik galibiyetle sarı kırmızılı takım bir üst tura yükselen taraf oldu.

Öte yandan Sivas Belediyespor’da Samet Katanalp 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

-CANLIIN ÖNEMLİ ANLARI-

90'Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Sivas Belediyespor: 2 - Galatasaray: 1

90'GOOOLL!! Sinan Akaydin Sivas Belediyespor takımını öne geçiren golü atıyor.

90'Ahmet Arı ile Sivas Belediyespor takımı köşe vuruşu kullanacak.

90'Garry Rodrigues ofsayta yakalanıyor.

89'Sivas Belediyespor takımında oyuncu değişikliği; Niyazi Batuhan Salman oyundan çıkarken Feyyaz Belen oyuna giren isim.

87'Galatasaray takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sinan Gümüş.

87'Sinan Gümüş, Sinan Akaydin tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

85'Sivas Belediyespor takımında oyuncu değişikliği; Ozan Kılıçoğlu oyundan çıkarken Seyid Ahmet Han oyuna giren isim.

82'Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Ryan Donk kullanacak.

81'Sivas Belediyespor takımında oyuncu değişikliği; Eren Görür oyundan çıkarken Sinan Akaydin oyuna giren isim.

81'Galatasaray takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Emrah Başsan çıkıyor ve yerine Ali Ülgen oyuna giriyor.

79'Sivas Belediyespor takımında Samet Katanalp kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.

79'Orta yuvarlakta topla buluşan Ahmet Çalık , Samet Katanalp tarafından faulle durduruluyor.

79'Galatasaray takımından Garry Rodrigues sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

79'Garry Rodrigues ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

78'Ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Serkan Demirol kurtarıyor.

74'Sivas Belediyespor, Ozan Kılıçoğlu ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

74'Samet Katanalp, orta yuvarlakta Emrah Başsan tarafından faule maruz kalıyor.

62'Sivas Belediyespor takımından Tunay Acar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

58'Galatasaray takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrah Başsan geçiyor.

58'Tunay Acar ile Tarık Çamdal arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Tunay Acar.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

58'Sivas Belediyespor takımında Tunay Acar hakem Serkan Tokat tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

57'Galatasaray takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Selçuk İnan.

57'Ahmet Arı ile Tarık Çamdal arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ahmet Arı. Taç çizgisine yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

54'Galatasaray takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Selçuk İnan geçiyor.

53'Sivas Belediyespor takımında Hüseyin Bak orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

48'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Emrah Başsan kullanacak.

48'Garry Rodrigues, orta yuvarlağa yakın bir noktada Ahmet Arı tarafından faule maruz kalıyor.

47'Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Ahmet Arı topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

47'Sivas Belediyespor, Ozan Kılıçoğlu ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

47'Selçuk İnan – Ozan Kılıçoğlu mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Sivas Belediyespor lehine faul kararı veriyor.

46'Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Eren Derdiyok oyundan çıkarken Garry Rodrigues oyuna giren isim.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor.

45'Selçuk İnan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

43'GOOOLL!! Sivas Belediyespor takımında golün adı Samet Katanalp.

42'Galatasaray takımından Eren Derdiyok şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

40'Galatasaray takımından Selçuk İnan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

37'Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Sivas Belediyespor adına Ozan Kılıçoğlu kullanacak.

37'Orta saha çizgisine yakın bir noktada Eren Görür, Ryan Donk tarafından faule maruz kalıyor.

35'Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Sivas Belediyespor adına Ozan Kılıçoğlu kullanacak.

34'Niyazi Batuhan Salman, Gökay Güney tarafından faulle durdurulduğu için Sivas Belediyespor korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

33'Sivas Belediyespor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Samet Katanalp.

23'Sivas Belediyespor, Hüseyin Bak ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

23'Emrah Başsan - Ozan Kılıçoğlu mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Ozan Kılıçoğlu lehine faul kararı veriyor.

20'Selçuk İnan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20'Galatasaray, Selçuk İnan ile köşe vuruşu kullanıyor.

20'Emrah Başsan, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

16'Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sinan Gümüş tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

16'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Selçuk İnan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

10'GOOOLL!! Sinan Gümüş Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.

8'Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Eren Derdiyok

6'Sivas Belediyespor, Ozan Kılıçoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

5'Yakup Yiğit, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Eray İşcan kurtarıyor.

5'Sivas Belediyespor takımı korner kullanacak.

5'Sağ çaprazdan Samet Katanalp ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ozan Kılıçoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

3'Galatasaray takımından Gökay Güney sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2'Sinan Gümüş rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

1'İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.