Süper Kupa'nın sahibi Galatasaray !

13. Süper Kupa'da Galatasaray, Akhisarspor ile Ankara Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti. Galatasaray, rakibini Younes Belhanda'nın 38. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, tarihinde 6. kez Süper Kupa'da zafere ulaşırken Galatasaray'ı 3 şampiyonlukla Fenerbahçe takip ediyor.

FATİH TERİM TAKIMIN BAŞINDA YER ALAMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim, 3 maç ceza almıştı.



Cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında çeken Terim, TFF Süper Kupa maçında da görev yapamadı. Terim, Süper Lig'in ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak. Süper Kupa maçında sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer aldı.

BAŞKENT 2. KEZ KUPAYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

TFF Süper Kupa maçı 2. kez Ankara'da oynandı. Osmanlı Stadı'nda 2015 yılında yapılan Süper Kupa maçında Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılı takım, Bursaspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.