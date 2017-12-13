Süper Lig ekibine kupada büyük şok !

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Bucaspor, konuğu Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup ederek adını Son 16 Turu’na yazdırmayı başardı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İzmir temsilcisi, rakibine deplasmanda 2-1’lik skorla mağlup olsa da deplasman golü avantajıyla turladı.

Spor Toto Süper Lig’in başarılı ekiplerinden Demir Grup Sivasspor özellikle ikinci yarıda golü ararken Bucaspor savunması konuk ekibi tehlikeli pozisyonlar bulmasına fırsat tanımadı. 2010-2011 sezonunda Süper Lig’de yarışan ancak ilk sezonunda küme düşmekten kurtulamayan Bucaspor, genç kadrosuyla büyük bir sürprize imza atarken turu getiren golü 3’te olağanüstü bir vuruşla Abdullah Balıkuv kaydetti.