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  5. 19 Aralık 2019 22:38

Trabzonspor-Altay: 4-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trabzonspor deplasmanda 2-1 yendiği TFF 1. Lig ekibi Altay'ı sahasında da 4-1 yenerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Trabzonspor-Altay: 4-1 (Ziraat Türkiye Kupası)
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turu rövanş mücadelesinde Trabzonspor-Altay karşılaşması oynandı. İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmanın ikinci devresine Trabzonspor etkili başladı.

51'de Avdijaj'ın kaleciden dönen topunu Sturridge boş kaleye gönderdi ve Bordo-Mavililer 1-0 öne geçti. 56'da Yusuf Sarı'nın asistinde Ekuban attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

Trabzonspor fırtınası ikinci golden sonra da sürdü. 64'te Yusuf Sarı'nın kullandığı kornerde Ekuban'ın arkaya aşırdığı topa kale çizgisi üzerinde Sturridge dokundu ve farkı üçe çıkardı: 3-0.

71'de yine Yusuf Sarı'nın kullandığı kornerde çok iyi yükselen Ivanildo Fernandes attığı golle skoru 4-0 yaptı. Dakikalar 83'ü gösterdiğinde Paixao, Altay'ın tek sayısını kaydetti ve Trabzonspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. İlk maçı da deplasmanda 2-1 kazanan Trabzonspor, bu sonuçla adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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Ziraat Türkiye Kupası , Trabzonspor-Altay
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