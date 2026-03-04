  1. Anasayfa
Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i devirip turladı: 4-2!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. ve son hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 4-2'lik skorla mağlup etti ve grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda düğüm İstanbul’da çözüldü. Grubun kaderini belirleyecek olan RAMS Başakşehir - Trabzonspor karşılaşmasında bordo-mavili ekip, geriye düştüğü maçı muhteşem bir geri dönüşle 4-2 kazanarak kupada yoluna devam dedi.

Gol Perdesi Erken Açıldı

Maça oldukça hızlı başlayan Trabzonspor, henüz 6. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle deplasmanda öne geçti. İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan Karadeniz ekibi, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci Yarıda Gol Yağmuru

İkinci devreye Başakşehir adeta fırtına gibi başladı. 48'de Da Costa ile eşitliği yakalayan turuncu-lacivertliler, 66. dakikada Brnic'in şık vuruşuyla 2-1 öne geçti. Ancak Trabzonspor’un pes etmeye niyeti yoktu. Sadece 3 dakika sonra Mustafa Eskihellaç sahneye çıkarak skoru 2-2'ye getirdi.

Kırmızı Kart ve Fırtına Dönüşü

Maçın kırılma anı 79. dakikada yaşandı. Başakşehirli Ba, Ozan Tufan’a yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 10 kişi kalan rakibi karşısında baskıyı artıran Trabzonspor, 83'te golcüsü Onuachu ile öne geçti. Bu golden yalnızca bir dakika sonra Ozan Tufan, kaleci Doğan’a yaptığı baskı sonucu topu kaparak maçın skorunu belirledi: 4-2.

 

