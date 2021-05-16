Türkiye Kupası finalinde seyirci krizi çıktı

TFF, önceden Beşiktaş'la Antalya arasındaki Türkiye Kupası finalinin seyircili oynanacağını açıklamıştı, ancak yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi kararı riske attı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 18 Mayıs Salı günü Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş ve Fraport-TAV Antalyaspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline üçte bir oranında seyirci alınacağını duyurmuştu. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın yeni kısıtlama genelgesi bu kararı riske attı. Bakanlığın genelgesine göre yurt genelinde saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Maç ise saat 20.45'te başlayacak. Maça gelenler uzatmalar da düşünüldüğüde gece yarısına kadar dışarı kalacak. TFF'nin yeni bir karar alması bekleniyor. Stat kapasitesi gereği maçı 7.500 seyircinin izlemesi bekleniyordu.