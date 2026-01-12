Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye'nin vahşi doğası dron kamerasında...

Tren minibüse çarptı; minibüsün sürücüsü ölümden sadece saniyelerle kurtuldu

AK Parti'de referandumsuz yeni Anayasa hazırlığı: 400 milletvekili için transfer yağmuru başlıyor!

En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması

Trump bu sefer de kendisini Venezuela'nın fiili Devlet Başkan Vekili ilan etti

Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam!

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Can Yaman Türk basınını İtalyan basınına şikayet etti

Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti!

Gol düellosuna dönüşen gecede Barcelona, Real Madrid'i yıktı!

''Ayakkabılarım çamurlu'' deyip, araca binmek istemedi...

İstanbul'un peş peşe uyuşturuc baskınları yapılan ünlü otelinde yıkım başladı!

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!

Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma!

Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı

''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı

Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!

Gece kulüplerinde fuhuşa zorlanan kız çocuklarından kan donduran itiraflar!

Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi

Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik!