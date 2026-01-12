Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Çarşamba ve 15 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.
Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:
Yarın
13.00 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük: Reşat Onur Coşkunses
15.30 Başakşehir - Boluspor: Burak Olcar
18.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Burak Pakkan
20.30 Fethiyespor - Galatasaray: Ayberk Demirbaş
İHA
