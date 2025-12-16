Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu

Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehirlerimiz belli oldu

Pahalıdan ucuza... İşte Türkiye'de satılan en uzun menzilli elektrikli otomobiller...

Sosyal medyanın cesur fenomeni Umre'ye gitti, tesettüre girdi

İslam Memiş'ten hızlı düşen altın ve gümüş için kritik uyarı

Rıdvan Dilmen transfer bombasını patlattı: ''Lewandowski Süper Lig'e geliyor!''

İsmail Saymaz canlı yayında Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu test sonucu sonrası isyan etti

Cem Küçük'ten olay olacak bir iddia daha: ''O da uyuşturucu testinden geçmeli''

Yılan balıkları Meksika Körfezi’nden Aydın’a ulaştı

Bir ilimiz buz kesti; her yer dondu, uçaklar bile iniş yapamadı!

Akaryakıtta bugünkü indirimin ardından bir indirim daha geliyor!

Kız öğrencilere öğremenlerinden mide bulandıran taciz: ''Kızım odasından ağlayarak çıktı''

Hande Erçel'in sürpriz yatırımıyla ortaya çıktı; Türkiye'yi terk ediyor!

Korkunç olay! Baba asılı halde, kızı ise yatağında ölü halde bulundu!

İçişleri Bakanı'ndan polislere müjde: Polis memurlarının çalışma saatleri değişiyor!

Adı af olmasa da teröristlere ''af gibi'' düzenlemelerin ayrıntıları belli oldu

Oya Başar'dan Levent Kırca'nın ölümünden yıllar sonra gelen itiraf!

Uzak Şehir'in duştaki çok özel sahneye kıyafetli RTÜK önlemi alay konusu oldu!

Ankara'da gizemli cisim paniği: Gökyüzünden düşen gizemli cisim aranıyor!

Tüm emeklilerin merak yeni yılın zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Son 14 erken genel seçim anketinin sonuçlarının ortalaması alındı