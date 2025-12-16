  1. Anasayfa
Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu
Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması heyecanı yarın ve 18 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu da bu iki günde oynanacak mücadelelerde düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın - 17 Aralık Çarşamba

15.00 Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.00 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK: Batuhan Kolak
20.30 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Mehmet Türkmen

18 Aralık Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Bodrum FK: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Halil Umut Meler

İHA

