Türkiye Kupası maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta heyecanı yarın, 4 Şubat Çarşamba ve Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu da yarın oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemleri açıkladı.

Türkiye Kupası'nda görevli hakemler şöyle:

Yarın
13.00 Iğdır FK - Antalyaspor: Gürcan Hasova
15.30 Samsunspor - Bodrum FK: Burak Olcar
18.00 Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran
20.30 Trabzonspor - Fethiyespor: Fatih Tokail

