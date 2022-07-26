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Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarının yayın hakları 1 yıl daha uzatıldı

Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarının yayın hakları 1 yıl daha uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), uzun yıllardır Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş. ile 1 yıl daha devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile uzun yıllardır Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri A.Ş. arasında 2022-2023 sezonu için ek sözleşme yapıldı.
TFF’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa’nın yayın hakkını kapsayan sözleşmenin 1 yıl daha uzatıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa’nın yayın hakkını kapsayan sözleşme Turkuvaz Medya ile varılan anlaşma sonucu bir yıl daha uzatılmıştır. Türk futboluna katkılarından dolayı Turkuvaz Medya Grubu’na teşekkür eder, anlaşmanın hayırlı olmasını dileriz” denildi.

Etiketler türkiye türkiye kupası süper kupa
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