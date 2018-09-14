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  5. 14 Eylül 2018 14:40

Türkiye Kupası'da 3. tur kuraları çekildi !

Yayın hakları Turkuvaz Medya'da bulunduğu Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekim Töreni, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Türkiye Kupası'da 3. tur kuraları çekildi !
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Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Kupa'nın bu eleme turuna Süper Lig ve amatörlerde dahil, 5 ayrı ligden takım katılıyor. Turnuvaya 42 amatör ve 124 profesyonel takımla başladık. Çok dinamik ve güzel turnuva olduğunu düşünüyoruz. Fair Play çerçevesinde güzel bir turnuva olsun. Hak eden kazansın. Sponsorumuz Ziraat Bankası'na ve yayıncı kuruluşumuz Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum. Tüm takımlarımıza başarı diliyorum" dedi.

Kupa'nın 3. eleme turunda; 2. eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den, Antalyaspor A.Ş., Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor A.Ş., MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'ne göre 48 takımın kurada seri başı olduğu 3. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.

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