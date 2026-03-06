Türkiye Kupası'nda format değişti: Gruplar gitti, eleme sistemi geldi

TFF, 2026-2027 sezonundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının tamamen kaldırıldığını duyurdu. Yeni sisteme göre kupa; 5 eleme turu, son 16, çeyrek final, yarı final ve finalden oluşacak. Yarı finaller hariç tüm maçlar tek maç eleme usulüyle oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 4 Mart 2026 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kritik kararla Ziraat Türkiye Kupası'nın çehresini değiştirdi. Gece yarısı yapılan resmi açıklamaya göre, önümüzdeki sezondan itibaren kupada grup aşaması uygulanmayacak.

Yeni Format Nasıl Olacak?

2026-2027 sezonuyla birlikte Türkiye Kupası, geleneksel eleme ruhuna geri dönüyor. Maç takvimini sıkışıklıktan kurtarmayı ve heyecanı zirveye taşımayı hedefleyen yeni şema şu şekilde belirlendi:

Toplam 10 Kupa Haftası: Tüm organizasyon 10 farklı zaman dilimine yayılarak tamamlanacak.



5 Eleme Turu: İlk aşamalarda alt lig takımlarının da dahil olduğu 5 tur oynanacak.



Final Aşaması: Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Büyük Final.

Tek Maçlı Eleme Heyecanı

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği, maçların büyük çoğunluğunun tek maç üzerinden oynanacak olması. TFF açıklamasına göre:

Yarı Finaller: Çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

Diğer Tüm Turlar: Tek maç eleme usulüyle oynanacak. Bu durum, "küçük" takımların dev rakiplerini tek maçta eleme şansını artırarak kupa heyecanını körükleyecek.

Federasyon kanadından yapılan açıklamada, "Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verilmiştir. Tarihler ise ilerleyen günlerde ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.

DHA