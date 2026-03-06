  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Türkiye Kupası'nda yeni dönem: Gruplar gitti, eleme sistemi geldi

Türkiye Kupası'nda format değişti: Gruplar gitti, eleme sistemi geldi

Türkiye Kupası'nda format değişti: Gruplar gitti, eleme sistemi geldi
Güncelleme:

TFF, 2026-2027 sezonundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının tamamen kaldırıldığını duyurdu. Yeni sisteme göre kupa; 5 eleme turu, son 16, çeyrek final, yarı final ve finalden oluşacak. Yarı finaller hariç tüm maçlar tek maç eleme usulüyle oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 4 Mart 2026 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı kritik kararla Ziraat Türkiye Kupası'nın çehresini değiştirdi. Gece yarısı yapılan resmi açıklamaya göre, önümüzdeki sezondan itibaren kupada grup aşaması uygulanmayacak.

Yeni Format Nasıl Olacak?

2026-2027 sezonuyla birlikte Türkiye Kupası, geleneksel eleme ruhuna geri dönüyor. Maç takvimini sıkışıklıktan kurtarmayı ve heyecanı zirveye taşımayı hedefleyen yeni şema şu şekilde belirlendi:

Toplam 10 Kupa Haftası: Tüm organizasyon 10 farklı zaman dilimine yayılarak tamamlanacak.

5 Eleme Turu: İlk aşamalarda alt lig takımlarının da dahil olduğu 5 tur oynanacak.

Final Aşaması: Son 16 Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Büyük Final.

Tek Maçlı Eleme Heyecanı

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği, maçların büyük çoğunluğunun tek maç üzerinden oynanacak olması. TFF açıklamasına göre:

Yarı Finaller: Çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

Diğer Tüm Turlar: Tek maç eleme usulüyle oynanacak. Bu durum, "küçük" takımların dev rakiplerini tek maçta eleme şansını artırarak kupa heyecanını körükleyecek.

Federasyon kanadından yapılan açıklamada, "Türkiye Kupası'nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verilmiştir. Tarihler ise ilerleyen günlerde ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı!
Eli kürekli vatandaş, aç kurtları köye indiklerine pişman etti
Eli kürekli vatandaş, aç kurtları köye indiklerine pişman etti
Ekranların yakışıklı oyuncusu ile güzel spikeri evleniyor
Ekranların yakışıklı oyuncusu ile güzel spikeri evleniyor
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ?
İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı
İslam Memiş'ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Bitcoin için yol haritasını açıkladı
Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı
Genç anne ile kızının cesedi denizde bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı
Bir sektör daha ölüyor... Milyonlarca TL'lik servet için çırak yetişmiyor
Bir sektör daha ölüyor... Milyonlarca TL'lik servet için çırak yetişmiyor
Etiketler türkiye kupası yeni format grup aşaması eleme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antalya'daki F-16 paniği yerli ve milli Hürjet çıktı! Antalya'daki F-16 paniği yerli ve milli Hürjet çıktı! Kaşla göz arasında uzaktan kumandalı kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada Kaşla göz arasında uzaktan kumandalı kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada Son anketten AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş! İkisi de kaybetti Son anketten AK Parti'ye de CHP'ye de soğuk duş! İkisi de kaybetti Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ? Ekranların güzel oyuncusu Devrim Özkan gönlünü basketbol sahalarının yıldızına mı kaptırdı ? Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi! Gece yarısı büyük panik: Bir anda kaymaya başlayan 8 katlı apartman sabaha karşı tahliye edildi! Mustafa Sarıgül'e 120 bin TL ceza kesildi; bu sefer plakayı tokatlayarak isyan etti Mustafa Sarıgül'e 120 bin TL ceza kesildi; bu sefer plakayı tokatlayarak isyan etti Sevilen dizi ekranlara veda etti; oyuncuların veda mesajları izleyiciyi ağlattı Sevilen dizi ekranlara veda etti; oyuncuların veda mesajları izleyiciyi ağlattı Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu Bankada parası olanlar dikkat... Türk Lirası'na en yüksek faizi 10 banka belli oldu Trump, İran'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açık açık ilan etti! Trump, İran'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açık açık ilan etti! İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu İran'dan ateşlenen ve hava sahamızda imha edilen füzenin asıl hedefi belli oldu
Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor Gayrimenkulde konkordato talebi reddedildi: Binlerce mağdur için yeni süreç başlıyor Ece Üner ana haberi İspanyolca kapattı; sosyal medyada yer yerinden oynadı! Ece Üner ana haberi İspanyolca kapattı; sosyal medyada yer yerinden oynadı! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! İslam Memiş altın ve gümüş için ''asıl yükseliş başlayacak'' deyip tarih verdi! MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme MHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken sürpriz görüşme Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Uzak Şehir'in efsane oyuncusunun yeni imajı herkesi şaşırttı; gören tanıyamadı! Oval Ofis’te ilginç anlar... Beyaz Saray'dan gelen bu görüntüler olay oldu! Oval Ofis’te ilginç anlar... Beyaz Saray'dan gelen bu görüntüler olay oldu! Akaryakıt zamları durmuyor! Benzin ve motorine yine zam, yeniden zam geliyor Akaryakıt zamları durmuyor! Benzin ve motorine yine zam, yeniden zam geliyor İstanbul'da öldürülen Atlas'ın ailesini tehdit eden zanlıdan şoke eden savunma İstanbul'da öldürülen Atlas'ın ailesini tehdit eden zanlıdan şoke eden savunma Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! Hafta sonunun hava durumu belli oldu: Kış son kez yüzünü gösteriyor, bahar geliyor! SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok! SGK'dan tüm vatandaşlar için kritik uyarı: Hiç bir şart, zorunluluk yok!