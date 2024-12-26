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Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu

Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının ilk hafta programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın grup aşamasındaki ilk müsabakaların programı açıklandı. Grupların ilk maçları 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:

7 OCAK SALI

13.00 MKE Ankaragücü - İskenderunspor

15.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

19.00 Sivasspor - Beşiktaş

21.00 Antalyaspor - Kocaelispor

8 OCAK ÇARŞAMBA

13.00 Kırklarelispor - Bodrum FK

15.30 Eyüpspor - Boluspor

18.00 Trabzonspor - Alanyaspor

20.30 Galatasaray - Başakşehir FK

9 OCAK PERŞEMBE

13.00 Erzurumspor FK - Göztepe

15.30 Çorum FK - Konyaspor

18.00 Gaziantep FK - İstanbulspor

20.30 Kasımpaşa - Fenerbahçe

Bu turda müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacaktır.

FORMAT

Grup müsabakaları 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta oynanacak.

TFF'den yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının, yaptığı değer arttırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak. Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamaya göre, yeni formatta gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre 3 torbaya ayrılacak ve her torbadan 2'şer ekip olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından birer ekip ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Etiketler türkiye kupası maç programı
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