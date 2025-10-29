  1. Anasayfa
Türkiye Kupası'nda sürpriz sonuç: Bölgesel Amatör Lig ekibi, Kasımpaşa'yı eledi

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Turu’nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahta 02 Spor, Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası 3’üncü Turu’nda Bölgesel Amatör Lig 2’nci Grup ekiplerinden Kahta 02 Spor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Kahta İlçe Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayan karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çaldı. Hasova’nın yardımcılıklarını ise Selim Şengöz ve Kadir Akıllı üstlendi.

Kasımpaşa, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sene Türkiye Kupası karşılaşmasına tamamı altyapı oyuncularından oluşan 11 ile çıktı. Lacivert-beyazlılar, 10’uncu dakikada Bahtiyar Aras Özden’in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, 20’nci dakikada Yusuf Fırat ile beraberliği yakalayıp, 41’inci dakikada Ahmet Tuna Akıl’ın golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Kahta 02 Spor’da 90+3’üncü dakikada sahneye çıkan Berkay Ceylan, attığı golle skoru belirledi: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kahta 02 Spor sahasında Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

