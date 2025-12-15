  1. Anasayfa
Türkiye Kupası'nda VAR uygulaması için karar verildi

Türkiye Kupası'nda VAR uygulaması için karar verildi
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası'nın grup maçlarında VAR sisteminin kullanılacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İHA

