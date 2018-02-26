Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başlıyor

Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada yarı final mücadelesinin ilk maçında yarın Galatasaray’ı Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda ağırlayacak ve mücadele 20.30’da başlayacak. Türkiye Kupası’na 5’inci turdan başlayan Sarı-kırmızılılar, sırasıyla Sivas Belediyespor, Bucaspor ve Atiker Konyaspor’u eleyerek yarı finalde Akhisaspor’un rakibi oldu. Ege temsilcisi ise 4’üncü turda katıldığı kupa serüveninde, Anagold 24 Erzincanspor, Ankara Demirspor ve Kayserispor’u eleyerek Galatasaray ile yarı final mücadelesi verme şansını yakaladı.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE

Kupanın bir diğer mücadelesinde Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi bir hafta içinde 2’nci kez Vodafone Park’ta konuk edecek. 1 Mart Perşembe günü siyah beyazlıların ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmanın başlama saati ise 20.30. Beşiktaş, kupa heyecanına 5’inci turda katıldı ve Grandmedical Manisaspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği engellerini aşarak yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşti. Sarı lacivertliler ise Beşiktaş gibi kupa macerasına 5’inci turda başladı ve Adana Demirspor, İstanbulspor ve Akın Çorap Giresunspor karşılaşmalarını kazanarak yarı finale yükseldi.