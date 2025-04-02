Yapay zeka Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için skor verdi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi yapay zekanın skor tahmini belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadele yaşanacak. Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Final havasında geçmesi beklenen bu derbi öncesi sosyal medya platformu X'in yapay zekası Grok, maçla ilgili dikkat çekici bir analizde bulundu.

EV SAHİBİ OLMANIN AVANTAJI

Yapay zeka Grok’un analizine göre, Kadıköy'de oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe’nin ev sahibi olmasının verdiği avantaj önemli bir faktör. Ligde aynı statta alınan 3-1'lik mağlubiyetin sarı-lacivertli futbolcuları ve taraftarları motive ettiğini belirten analizde, Fenerbahçe’nin bu kez daha agresif ve disiplinli bir oyun ortaya koyabileceği ifade edildi. Galatasaray'ın ise deplasman oyun planını kontrollü savunma ve hızlı çıkışlar üzerine kuracağı öngörüldü.

KUPA TAMAMEN MENTAL BİR SAVAŞ

Grok'un değerlendirmesinde, derbilerin sadece futbol yeteneğiyle değil, psikolojik dayanıklılıkla da kazanıldığına vurgu yapıldı. "Kupa tamamen mental bir savaş" ifadesiyle, oyuncuların maça kafa olarak ne kadar hazır olduğu kadar, hata yapmamanın da kritik olduğu belirtildi.

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin maça hızlı başlayarak ilk yarıda skor üretme ihtimalinin yüksek olduğunu ancak Galatasaray'ın da skoru dengeleyip maçı uzatmalara taşıyabileceğini öngördü.

SKOR TAHMİNİ

Tahmine göre karşılaşmanın normal süresi Fenerbahçe lehine 2-1 sonuçlanabilir. Ancak sarı-kırmızılıların tecrübesi ve dirençli oyunuyla skoru eşitlemesi de olası. Penaltılara kalınması durumunda ise kaleci performanslarının belirleyici olacağı vurgulandı.

Genel değerlendirmede Fenerbahçe'nin yüzde 60 ihtimalle galip geleceğini söyleyen yapay zeka, Galatasaray’ın tecrübeli kadrosuyla her an sürpriz yapabileceğinin de altını çizdi.