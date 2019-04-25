Yeni Malatyaspor 2 - 5 Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 0-0 berabere kalan Galatasaray ile Yeni Malatyaspor rövanş mücadelesinde Malatya'da karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Galatasaray, henüz 5. dakikada Martin Linnes'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Beraberlik golü için bastıran Yeni Malatyaspor karşısında kalesini kapatmayı başaran Galatasaray, 39. dakikada Feghouli'nin enfes golüyle skoru 2-0'a taşıdı.

Dakikalar 45+9'u gösterdiğinde Luyindama'nın ceza alanındaki elle müdahalesi sonra Malatyaspor penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından 45+14. dakikada Aleksic penaltıdan golü attı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarıya iki takım da kontrollü başladı. 58'de Ndiaye'nin Yeni Malatyaspor savunmasının arkasına doğru gönderdiği topa Onyekuru hareketlendi. Kalesini terk eden Farnolle'den de sıyrılan Onyekuru, boş kaleye doğru yaptığı vuruşla durumu 3-1'e getirdi.

dakikada Feghouli'nin pasında Onyekuru yine golü atıp farkı üçe çıkarırken, 83'te ise Mitroglou skoru 5-1 yaptı. Maçın 89. dakikasında Mina son sözü söyledi ve Galatasaray sahadan 5-2 galip ayrılarak finalde Akhisarspor'un rakibi oldu. Galatasaray geçen sezon kupada yarı finalde Akhisarspor'a elenmişti.

Evkur Yeni Malatyaspor: 2 - Galatasaray: 5

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Alper Ulusoy, Alpaslan Dedeş, Mehmet Kısal

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Guilherme, Murat Yıldırım (Dk. 66 Ahmet Ildiz), Donald, Adem Büyük (Dk. 66 Ömer Şişmanoğlu), Aleksic, Kamara (Dk. 77 Eren Tozlu)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao (Dk. 33 Selçuk İnan), Linnes, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 76 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne (Dk. 81 Mitroglou)

Goller: Dk. 5 Linnes, Dk. 39 Feghouli, Dk. 58 ve Dk. 74 Onyekuru, Dk. 84 Mitroglou (Galatasaray), Dk. 45+14 Aleksic (Penaltıdan), Dk. 89 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 45. Feghouli, Dk. 45+12 Muslera, Dk. 59 Onyekuru (Galatasaray), Dk. 45 Murat Yıldırım, Dk. 45+1 Aleksic, Dk. 50 Kamara (Evkur Yeni Malatyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kamara, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki takım arkadaşlarına çıkardı. Penaltı noktası civarında Aleksic'in ıskaladığı meşin yuvarlak Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in vuruşunda savunmadan dönen topu Aleksic tamamlamak istedi. Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak altıpasın sağına açıldı. O noktaya hareketlenen Guilherme'nin dar açıdan vuruşunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

5. dakikada Onyekuru ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Linnes'in vuruşunda, top uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.

23. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Feghouli'nin ceza sahasına yaptığı ortada, Diagne'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

28. dakikada Adem Büyük'ün sol kanattan verdiği pasta topla buluşan Kamara'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

39. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Diagne'nin pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Feghouli'nin şık vuruşunda, yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

45+8. dakikada sağ kanattan Chebake'nin kullandığı serbest vuruşta Galatasaray ceza alanında Mina'nın kafayla indirmek istediği top Luyindama'nın eline çarptı. Hakem Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararını verdi. 45+14. dakikada penaltı atışını kullanan Aleksic, topu ağlara gönderdi: 1-2.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

52. dakikada sağ kanattan Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta, Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin solundan auta çıktı.

58. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Farnolle'nin kullandığı autta orta sahada Ndiaye'nin indirdiği topla savunma arkasına sarkan Onyekuru, sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Farnolle'den de sıyrılan Nijeryalı futbolcu dar açıya rağmen yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.

74. dakikada Feghouli'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Onyekuru, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'nin solundan ağlarla buluşturdu: 1-4.

84. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Selçuk İnan, meşin yuvarlağı kale sahası içerisinde bulunan Mitroglou'ya aktardı. Yunan futbolcu müsait pozisyonda topu filelere yolladı: 1-5.

89. dakikada Aleksic'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda, top kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 2-5.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadrosunda 3 değişiklikle sahada yer aldı. Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru ve Diagne ilk 11'i ile başladı. Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynadığı İstikbal Mobilya Kayserispor maçına göre 3 değişiklik yapıldı. Kayserispor maçında 11'de forma giyen Belhanda, Emre Akbaba ve Nagatomo'nun yerine Malatya deplasmanında Luyindama, Linnes ve Onyekuru görev yaptı. Belhanda ve Nagatomo müsabaka kadrosuna alınmazken Emre Akbaba yedek kulübesinde oturdu.

BELHANDA'NIN YERİNE DONK

Maç öncesi açıklanan kadroda ilk 11'de yer alan Belhanda, karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarıldı. Faslı oyuncu yaşadığı sorun nedeniyle kadrodan çıkarılırken yerine Donk maça başladı.

LINNES, 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, sarı-kırmızılı takımda 100. resmi maçına çıktı. Norveç'in Molde ekibinden 2015-2016 sezonunun devre arasında transfer edilen 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 4. sezonunu geçirdiği Galatasaray'da, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasıyla 100. kez bir resmi karşılaşmada forma giydi.

YENİ MALATYASPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 29. haftasında 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 6 değişikliğe gitti. Bulut, Galatasaray karşısına takımını Farnolle, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Guilherme, Murat Yıldırım, Donald, Adem Büyük, Aleksic, Kamara 11'i ile çıkardı. Sarı-siyahlı takımda Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Ertaç Özbir, Seth, Robin Yalçın, Pereira ve Ömer Şişmanoğlu yedek kulübesinde oturdu. Trabzonspor maçında forma giyen ancak bu maçta gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Akbaş da kupa mücadelesinde yer almadı. Bu futbolcuların yerine Galatasaray karşısında Farnolle, Guilherme, Murat Yıldırım, Mina, Kamara ve Chebake şans buldu. Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, "Susmuyoruz. Çocuk susar sen susma" yazılı pankartla çıktı.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. 27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maçta ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor taraftarları satışa sunulan biletlerin tamamına yakınını tüketti. Galatasaray taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümü doldurdu.

GALATASARAY 23. KEZ KUPADA FİNALDE

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final'de Yeni Malatyaspor’u geçen Galatasaray, 23. kez finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar geride kalan 22 finalde müzesine 17 kupa götürdü.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 5-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda 23. kez finale yükseldi. Aslan geride kalan 22 finalde 17 kez kupayı götüren taraf oldu. Galatasaray aldığı 17 kupa ile en çok kazanan ekip konumunda bulunuyor.

FİNAL 16 MAYIS'TA SİVAS'TA

Ziraat Türkiye Kupası’nda final adı Galatasaray - Akhisarspor oldu. İki takım arasında oynanacak final 16 Mayıs Perşembe günü Sivas’ta yapılacak.

Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan başlandı. Bu turda sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü'nü geçerken, son 16 turunda Boluspor'u, çeyrek finalde de Hatayspor'u eledi. Yarı finalde Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray, İstanbul'da 0-0 berabere kalırken, deplasmanda da 5-2 yenerek adını finale yazdırdı.

Akhisarspor'da Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu. Manisa ekibi bu turda Karagümrük'ü, son 16 turunda Kayserispor'u ve çeyrek finalde de Kasımpaşa'yı elemesini bildi. Yarı finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar iki maçta rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi.

Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali 16 Mayıs Perşembe günü Sivas’ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

