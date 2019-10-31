Yukatel Denizlispor 4 - 1 İçel İdmanyurdu (Ziraat Türkiye Kupası)

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Denizlispor, kendi evinde İçel İdman Yurdu ile karşı karşıya geliyor. Denizlispor maçı 4-1 galibiyetle bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Recep Niyaz'ın ara pası ile ceza sahasında topla buluşan Sacko meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

8. dakikada Sedat Şahintürk'ün sağ kanattan ceza sahasına girerek yerden ortaladığı topla buluşan Burak Çalık'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Sertaç Güler'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0

21. dakika İçel İdmanyurdu farkı 1'e indirdi. Uğur Bingöl'ün ceza sahası dışından attığı ortasında Mustafa Özkaya, topu filelerle buluşturdu: 2-1

55. dakikada Burak Çalık'ın sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Sedat Şahintürk'ün şutunda meşin yuvarlak kale direğinden oyuna döndü.

73. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkarttı. Burak Çalık'ın orta sahadan pasında topla buluşan Mehmet Akyüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak Sertaç Güzel'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-1

90. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 3'e çıkarttı. Recep Niyaz, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi: 4-1

Maçı 4-1 kazanan Yukatel Denizlispor, 5. tura yükseldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Çetin, Cem Özbay, Hakan Karabalcık

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sacko, Sedat Şahintürk (Dk. 67 Mehmet Akyüz), Recep Niyaz, Sapunaru, Burak Çalık, Emre Sağlık (Dk. 90+2 Asım Aksungur), Kerem Can Akyüz (Dk. 89 Murathan Sütcü), Sackey

İçel İdmanyurdu: Sertaç Güzel, Aslan Gök, Uğur Bingöl, Burak Ziyattin Altındaş, Hurşit Velioğlu, Ömer Önder, Süleyman Öztürk, Onur Kaya (Dk. 57 Mehmet Şükrü Önder), Mustafa Özkaya, Mahmut Metin (Dk. 58 Fazlı Ayan), Ebubekir Yardım (Dk. 86 Ekrem Aydemir)

Goller: Dk. 7 Sacko, Dk. 8 Burak Çalık, Dk. 73 Mehmet Akyüz, Dk. 90 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor), Dk. 21 Mustafa Özkaya (İçel İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 41 Aslan Gök, Dk. 57 Hurşit Velioğlu, Dk. 81 Süleyman Öztürk (İçel İdmanyurdu), Dk. 78 Emre Sağlık (Yukatel Denizlispor)

