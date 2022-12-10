  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Ziraat Türkiye Kupası, 5. eleme turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası, 5. eleme turu programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası, 5. eleme turu programı belli oldu
Güncelleme:

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada göre, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu müsabakalarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçlarının programı açıklandı.

Kupada 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:

20 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Stadı açıklanmadı)

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

21 Aralık Çarşamba:

13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)

17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)

19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

22 Aralık Perşembe:

13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

Etiketler Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu Ziraat Türkiye Kupası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddia annenin ifadesi ortaya çıktı
Yolların yeni ''Premium SUV'u'' Türkiye'de
İğrenç ifşa! Annesi ile sevgilisini basıp onları sosyal medyada ifşa etti
Otomobilde ''satın alır gibi kiralama'' dönemi başladı
DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi
Hava sıcaklıkalrı artıyor, yağışlar geri geliyor!
Hasan Can Kaya bu sefer çok kötü pot kırdı!
Özel sektör çalışanlarına maaş promosyonu talebi
Messi'den Beşiktaş'ın yıldızı Weghorst'a hakaret
Kanser hastaları için emsal karar! SGK o ilacın ücretini ödeyecek!