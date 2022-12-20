Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur, bugün gerçekleşecek olan Kasımpaşa-Ümraniyespor karşılaşması ile başlıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur 21 Aralık Çarşamba ve 22 Aralık Perşembe günü tek maç eleme sistemi ile başlayacak. 5.tur karşılaşmaları bugün saat 13.00'da Kasımpaşa-Ümraniye arasında gerçekleşecek olan karşılaşma ile başlayacak. 21.00'da Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u kendi sahasında ağırlamasıyla günün son maçı oynanacak.
Kıyasıya mücadelenin olacağı 5.tur karşılaşmaları şu şekilde:
Bugün
13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor
13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor
15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor
17.00 Antalyaspor - Manisa FK
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe
21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
21 Aralık Çarşamba
13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor
15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor
17.00 Alanyaspor - Eyüpspor
19.00 Trabzonspor - Samsunspor
21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor
22 Aralık Perşembe
13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği
15.00 Konyaspor - Bodrumspor
17.00 Gaziantep FK - Boluspor
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor
21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü
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