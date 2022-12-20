Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur, bugün gerçekleşecek olan Kasımpaşa-Ümraniyespor karşılaşması ile başlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur 21 Aralık Çarşamba ve 22 Aralık Perşembe günü tek maç eleme sistemi ile başlayacak. 5.tur karşılaşmaları bugün saat 13.00'da Kasımpaşa-Ümraniye arasında gerçekleşecek olan karşılaşma ile başlayacak. 21.00'da Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u kendi sahasında ağırlamasıyla günün son maçı oynanacak.

Kıyasıya mücadelenin olacağı 5.tur karşılaşmaları şu şekilde:

Bugün

13.00 Kasımpaşa - Ümraniyespor

13.00 Ankaragücü - Tuzlaspor

15.00 Sivasspor - Esenler Erokspor

17.00 Antalyaspor - Manisa FK

19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe

21.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

21 Aralık Çarşamba

13.00 Giresunspor - Karacabey Belediyespor

15.00 Fatih Karagümrük - Uşakspor

17.00 Alanyaspor - Eyüpspor

19.00 Trabzonspor - Samsunspor

21.00 Beşiktaş - Şanlıurfaspor

22 Aralık Perşembe

13.00 Kayserispor - Gençlerbirliği

15.00 Konyaspor - Bodrumspor

17.00 Gaziantep FK - Boluspor

19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

21.00 Galatasaray - Ankara Keçiörengücü