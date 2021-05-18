  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. Ziraat Türkiye Kupası da Beşiktaş'ın oldu!

Ziraat Türkiye Kupası da Beşiktaş'ın oldu!

Ziraat Türkiye Kupası da Beşiktaş'ın oldu!

59. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Süper Lig şampiyonu Beşiktaş kupanın da sahibi oldu.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek, kupayı 10. kez müzesine götürdü.

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan finalde her iki takımdan 250'şer taraftar karşılaşmayı tribünden izledi.

 3. dakikada Hutchinson'un attığı uzun pasla sol kanatta topla buluşan Nkoudou'nun yaptığı ortada kaleci Boffin'den seken topu iyi takip eden Josef de Souza, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

30. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Hutchinson'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Ghezzal, topla bir süre ilerledikten sonra yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Rosier, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca mücadeleyi 2-0 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Süper Lig'de 2020/21 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan siyah-beyazlılar, Türkiye Kupası'nda 10. kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş ziraat Türkiye kupası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Osmanlı'nın ilk kibrit fabrikası satışa çıkarıldı
Bu kabilede cinsel ilişki için aranan şart akıllara zarar
Paylaşımını silen Instagram'a yarı çıplak pozuyla meydan okudu
Kylie Jenner sezonu açtı! Ten rengi bikinisine sığmadı
Tarih kokan kareler: İşte eski Türkiye fotoğrafları
Vaka sayısı kritik seviyede: İşte son 24 saatin korona tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller!
Cumhuriyet Savcısı koronavirüs yasaklarını böyle eleştirdi
Nikahlarda yeni dönem
Duygu Özaslan tatil pozlarıyla olay oldu