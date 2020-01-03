Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sosyal medya hesabından paylaştığı görselle Türkiye Kupası son 16 turu maç programını açıkladı.
14 Ocak 2020 Salı günü başlayacak olan son 16 turu ilk maçları 16 Ocak'ta sona erecek. Rövanş maçları ise 21 Ocak Salı günü başlayacak ve 23 Ocak Perşembe günü tamamlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu 1'inci maçların programı şu şekilde:
14 Ocak Salı
16.00 Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor
18.30 Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
15 Ocak Çarşamba
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
18.30 B.Ş.Bld. Erzurumspor - Beşiktaş
20.30 Çaykur Rizespor - Galatasaray
16 Ocak Perşembe
18.00 Antalyaspor - Göztepe
20.30 Trabzonspor - Yukatel Denizlispor
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş programı ise şöyle:
21 Ocak Salı
14.00 GMG Kırklarelispor - Medipol Başakşehir
20.30 Fenerbahçe - İstikbal Mobilya Kayserispor
22 Ocak Çarşamba
14.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
17.00 Göztepe - Antalyaspor
20.30 Beşiktaş - B.Ş.Bld. Erzurumspor
23 Ocak Perşembe
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
17.00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor
20.30 Galatasaray - Çaykur Rizespor
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