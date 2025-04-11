Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmalarının programı açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakalarının programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Buna göre; tek maç usulüne göre oynanacak yarı final karşılaşmalarının 22 ve 24 Nisan tarihlerinde yapılacağı ifade edildi.
Türkiye Kupası’nda yarı final maçları 22 Nisan Salı günü oynanacak Konyaspor – Galatasaray maçıyla başlayacak.
Yeşil-beyazlı ekibin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma 20.30’da başlayacak.
Yarı finalin diğer ayağında ise 24 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da Trabzonspor’un konuğu Göztepe olacak.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final programı
22 Nisan Salı: 20.30 Konyaspor - Galatasaray
24 Nisan Perşembe: 20.30 Trabzonspor - Göztepe
DHA / İHA
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