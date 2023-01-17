Ziraat Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı

Zafer Partisi Suriyeliler ile birlikte Nagehan Alçı'yı da Suriye'ye gönderdi

Altılı Masa'nın adayını ilan edecek isim belli oldu! İşte kulislerden sızan tarih

Türkiye bunu da gördü! Burası ne Antalya, ne Muğla, ne de İzmir!