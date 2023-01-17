Ziraat Türkiye Kupası'nda düdük çalacak hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu heyecanı bugün, 18 Ocak Çarşamba ve 19 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Tek maç usulüne göre yapılacak müsabakaların kazananları adını çeyrek finale yazdıracak.
Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarında görev alacak hakemler şu şekilde:
BUGÜN
14.30 Sivasspor - Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan
17.30 Antalyaspor - Kayserispor: Cihan Aydın
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray : Volkan Bayarslan
18 OCAK ÇARŞAMBA
14.30 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge
17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş : Sarper Barış Saka
20.30 Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk
19 OCAK PERŞEMBE
17.30 Gaziantep FK - Konyaspor: Yiğit Arslan
20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek
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