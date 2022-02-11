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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor, Antalyaspor'la eşleşti, Beşiktaş da Kayserispor'la rakip oldu.

Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasındaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre;

Trabzonspor - Antalyaspor

Sivasspor - Fatih Karagümrük

Beşiktaş -  Yukatel Kayserispor

Alanyaspor - Gaziantep FK

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final karşılaşmaları 1,2,3 Mart'ta oynanacak.

Etiketler Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Antalyaspor' Beşiktaş Kayserispor
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