Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor, Antalyaspor'la eşleşti, Beşiktaş da Kayserispor'la rakip oldu.
Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasındaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre;
Trabzonspor - Antalyaspor
Sivasspor - Fatih Karagümrük
Beşiktaş - Yukatel Kayserispor
Alanyaspor - Gaziantep FK
ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final karşılaşmaları 1,2,3 Mart'ta oynanacak.
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