Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Trabzonspor, Antalyaspor'la eşleşti, Beşiktaş da Kayserispor'la rakip oldu.

Bugün yapılan kura çekimi ile birlikte Ziraat Türkiye Kupasındaki Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu. Buna göre; Trabzonspor - Antalyaspor Sivasspor - Fatih Karagümrük Beşiktaş - Yukatel Kayserispor Alanyaspor - Gaziantep FK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK? Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final karşılaşmaları 1,2,3 Mart'ta oynanacak.