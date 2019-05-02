  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Ziraat Türkiye Kupası
  5. 02 Mayıs 2019 17:58

Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi değişti

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 15 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 20.45'e alındığını açıkladı. Finalin ilk tarihi 16 Mayıs Perşembe günü olarak açıklanmıştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final tarihi değişti
A+ A-

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile Galatasaray'ın karşılaşacağı müsabakanın tarihinin değiştirildiğini açıkladı. Daha önce 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağı duyurulan final karşılaşmasının, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'e alındığı kaydedildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu bugün gerçekleştirdiği toplantıda, daha önce 16 Mayıs Perşembe günü oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının yayın planlarında yapılan değişiklik sebebiyle 15 Mayıs Çarşamba gününe alınmasını kararlaştırdı. Alınana karara göre; Akhisarspor ile Galatasaray kulüpleri arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finali 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak" denildi.

akhisarspor , Ziraat Türkiye Kupası , Galatasaray
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM