Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İşte 5. tur eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimiyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda eleme turu heyecanı sürmeye devam ediyor.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın 4. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası, dün oynanan mücadelelerle tamamlandı.
Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Başakşehir, kupaya 5. turdan itibaren dahil oldu.
İŞTE 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe-İstanbulspor
Bitexen Giresunspor-Karacabey Belediye
Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor
MKE Ankaragücü- Tuzlaspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Adana Demirspor-Rizespor
Trabzonspor-Yılport Samsunspor
Corendon Alanyaspor-Eyüpspor
M. Başakşehir-Göztepe
Gaziantep Futbol Kulubü-Boluspor
Kasımpaşa-Hangikredi Ümraniyespor
Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
Beşiktaş-Şanlıurfaspor
Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor
5. Eleme turunda toplam 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti ve müsabakalar tek maç eleme sistemine göre seri başı takımların sahasında oynanacak.
KURA ÇEKİMİNİN DETAYLARI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılıyor.
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