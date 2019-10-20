  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 20 Ekim 2019 14:13

Zoran Simoviç: Galatasaray'da takım daha yeni

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simoviç, sarı-kırmızılı takımın daha yeni olduğunu ve oturmadığını belirterek, ilerleyen haftalarda eski Galatasaray'ın geri geleceğini söyledi.

Zoran Simoviç: Galatasaray'da takım daha yeni
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Galatasaray efsane kalecilerinden Zoran Simoviç, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) sarı-kırmızılı takımın son durumunu değerlendirdi. Galatasaray’ı çok sevdiğini belirten Simoviç, "Benim en güzel kariyerim Galatasaray’da geçti. Onlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan çıkma şansının sorulması üzerine eski file bekçisi, "Herkes çıkmasını istiyor. Ben de Galatasaray’ın çıkmasını istiyorum. İnşallah olacak" diye cevap verdi.
Galatasaray’da takımın daha oturmadığını belirten Zoran Simoviç, "Takım daha yeni. İnşallah 3-4 hafta sonra eski Galatasaray olacak" ifadelerini kullandı.

Simoviç, 1984 ile 1990 yılları arasında Galatasaray forması giymiş ve bu süre zarfında 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Spor Toto Süper Lig , Zoran Simovic
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM