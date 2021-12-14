Galatasaray Adası için tahliye kararı

Galatasaray Adası’nın tahliyesin ilişkin karar istinaf mahkemesi tarafından da onaylandı.

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası (Su Ada) işletmecisi aleyhine açılan davayı kazanırken adanın tahliyesine yönelik çıkan karar istinaf mahkemesine götürülmüştü.

Galatasaray Adası'nın tahliye kararı istinaf mahkemesince de onaylandı.

EPÖZDEMİR: "GALATASARAYLILARA HAYIRLI OLSUN"

Karar sonrası Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den açıklama geldi.

Epözdemir, "Galatasaray adasının tahliyesine ilişkin olarak kiracı tarafindan mahkeme kararı 12/04/2021 tarihinde istinaf edilmişti. Göreve gelir gelmez, Sayın başkanımiz ve yönetim kurulumuzla birlikte ada davası ve hukuki süreçlerine iliskin ciddi bir bilimsel ve akademik çalışma yapılmış olup, bu kapsamda öne alma talebi dermeyan edilmiştir. Geldiğimiz noktada, bu hukuki çabalarımız neticesinde 6 aylık bir sürede 02.12.2021 tarihinde istinaf mahkemesi tarafından esastan red kararı verilmiş ve icranın geri bırakılması kararı kaldırılmıştır. Bütün Galatasaraylılara hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.