Galatasaray - Schalke CANLI 0-0

79'Sol kanattan gelişen atakta Hamza Mendyl ortasını altıpas alanına doğru gönderiyor ancak kalecimiz Fernando Muslera çıkıyor ve bu topu kontrol etmeyi başarıyor.

77'Mavi beyazlılarda ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Evgen Konoplyanka oyundan alınırken yerine Steven Skrzybski oyuna dahil oluyor.

74'Sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Younes Belhanda ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunmanın ters vuruşu ile meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

70'Temsilcimizde ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Eren Derdiyok oyundan alınırken yerine Muğdat Çelik oyuna dahil oluyor.

66'Ceza yayı sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Sebastian Rudy havadan pasını ceza sahasına doğru gönderiyor ancak savunmamız bu topu karşılamayı başarıyor.

49'Savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Breel Embolo sağ çaprazda kalecimiz Muslera'yı geçmek isterken yerde kalıyor. Pozisyon sonrasında hakem Benoit Bastien, kendisini aldatmaya yönelik davranış sergilediği gerekçesi ile Breel Embolo'yu sarı kart ile cezalandırıyor.

49'Sol kanattan gelişen atakta Evgen Konoplyanka ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Breel Embolo kafa vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Fernando Muslera sağ köşede doğru yer tutuyor ve gole izin vermiyor.

47'Mavi beyazlılar gole çok yaklaşıyor. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Breel Embolo ceza yayını geçerek kaleci ile karşı karşıya kalıyor. Breel Embolo'nun vuruşunda top kaleci Muslera'dan dönerek tekrar kendisine geliyor. Bir kez daha şansını deneyen tecrübeli oyuncuya bu kez çizgi üzerinde Ozan Kabak izin vermiyor.

46'Müsabakanın ikinci yarısı temsilcimizin vuruşu ile başlıyor

45'Bir dakikalık oynanmamış süre bölümünden sonra hakem Benoit Bastien'ın düdüğü ile müsabaka devre arasına giriyor.

45'Topla birlikte ceza yayına sokulan Evgen Konoplyanka topu sağ tarafına çekerek çok sert vuruyor ancak kalecimiz Fernando Muslera güzel bir kurtarış çıkartıyor.

45'Temsilcimiz mutlak bir gol pozisyonunu değerlendiremiyor! Younes Belhanda'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Martin Linnes bekletmeden ceza sahası içi sağ tarafına hareketlenen Garry Rodrigues'e gönderiyor. Son çizgiye inen Garry Rodrigues pasını altıpas sağ çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktaya doğru hareketlenen Eren Derdiyok bekletmeden sert vuruyor ancak kaleci Alexander Nübel gole izin vermiyor.

42'Yuto Nagatomo savunma arkasına doğru havadan uzun oynuyor. Bu noktaya hareketlenen Garry Rodrigues kaleci ile karşı karşıya kalıyor ancak yan hakemin bayrağı tecrübeli oyuncu için kalkıyor.

40'Evgen Konoplyanka ceza yayının sol tarafında topla buluşuyor ve sağ ayağının içi ile şansını deniyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ üst tarafından dışarı gidiyor.

23'Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

20'Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sebastian Rudy ortasını altıpas sol çaprazına doğru gönderiyor ancak savunmamız kafa ile meşin yuvarlağı karşılamayı başarıyor.

17'Mavi beyazlılar net bir fırsattan daha yararlanamıyor. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sebastian Rudy ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Breel Embolo uçarak kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

17'Ceza yayı gerisinde topla buluşan Suat Serdar ceza yayına girer girmez şansını deniyor ancak meşin yuvarlak savunmamıza çarparak oyun alanını terk ediyor.

13'Mavi beyazlılar gole çok yaklaşıyor. Savunma arkasına atılan topa sağ çaprazda Evgen Konoplyanka hareketleniyor. Tecrübeli oyuncu ceza sahasına girer girmez kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunu yapıyor ancak savunmamızda Martin Linnes meşin yuvarlağı altıpas alanı içerisinde karşılamayı başarıyor.

9'Garry Rodrigues ceza yayı sol çaprazına doğru sokuluyor ve çok sert bir şut çıkarıyor. Kaleci Alexander Nübel üzerine gelen bu topu yumrukları ile zor da olsa çıkartmayı başarıyor.

8'Hızlı gelişen atağımızda Sinan Gümüş'ün pası ile sağ kanatta Martin Linnes topla buluşuyor ancak tecrübeli kanat oyuncusunun pozisyonu ofsayt.

6'Orta yuvarlağın hemen önünde Sinan Gümüş rakibi Matija Nastasic'in sert müdahalesi ile yerde kalıyor ancak hakem Benoit Bastien'in eli cebine gitmiyor.

3'Temsilcimiz kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

1'Müsabaka konuk ekip Schalke 04'ün vuruşu ile başlıyor.

Süper Lig'de oynadığı Bursaspor maçında yaşadığı sakatlıklarla büyük şok yaşayan Galatasaray rakibiyle 1-1 beraber kalmış ayrıca Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli oyuna devam edememişti. Galatasaray'da gözler şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanancak Schalke 04 maçına çevrildi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Almanya'nın Schalke 04 takımını konuk edecek. İlk maçında Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden, ikinci maçta muhteşem oyununa rağmen Porto'ya deplasmanda kaybeden Galatasaray üçüncü maçta Schalke'yi taraftarın da desteği ile mağlup etmek istiyor.

İLK 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, Belhanda, Ndiaye, Sinan Gümüş, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

SCHALKE 04 : Nübel, Nastasic, Sane, Mendyl, Stambouli, Rudy, Suat Serdar, Caligiuri, Konoplyanka, Embolo, Uth