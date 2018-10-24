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  3. 24 Ekim 2018 21:00

Galatasaray - Schalke / Maç öncesi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Alman ekibi Schalke'yi ağırlıyor.

Galatasaray - Schalke / Maç öncesi
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Süper Lig'de oynadığı Bursaspor maçında yaşadığı sakatlıklarla büyük şok yaşayan Galatasaray rakibiyle 1-1 beraber kalmış ayrıca Serdar Aziz, Fernando ve Feghouli oyuna devam edememişti. Galatasaray'da gözler şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynanancak Schalke 04 maçına çevrildi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü maçında Almanya'nın Schalke 04 takımını konuk edecek. İlk maçında Lokomotiv Moskova'yı mağlup eden, ikinci maçta muhteşem oyununa rağmen Porto'ya deplasmanda kaybeden Galatasaray üçüncü maçta Schalke'yi taraftarın da desteği ile mağlup etmek istiyor. 

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Sinan, Belhanda, Rodrigues, Eren

Schalke 04: Nübel, Caliguiri, Sane, Nastasic, Mendyl, Mascarell, Bentaleb, Uth, Harit, Konoplyanka, Burgstaller

Galatasaray , Schalke 04 , Şampiyonlar Ligi
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