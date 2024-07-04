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Galatasaray'da ayrılık: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da ayrılık: Ndombele'nin yeni takımı belli oldu
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Fransa ekibi Nice, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Tanguy Ndombele'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor. Fransa Ligue 1 ekibi Nice, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’da olan Tanguy Ndombele’yi transfer etti. Nice, 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

NDOMBELE, GALATASARAY FORMASINI 26 MAÇTA GİYDİ

2023-24 sezonunu kiralık olarak Galatasaray’da geçiren Tanguy Ndombele, 26 karşılaşmada forma giydi. Bu maçların 6 tanesine ilk 11’de başlayan 27 yaşındaki futbolcu, 1 asist katkısı sağladı.

Etiketler Galatasaray Galatasaray Ndombele
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