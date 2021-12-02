  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, bir futbolcunun Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Etiketler Galatasaray galatasaray korona
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Omicron kapımıza dayandı! İşte yeni varyantın görüldüğü ülkeler
Giresun'da çevre katliamı!
Tatil cenneti Fiji, 2 yıl sonra kapılarını açtı
25 günlük bebeğini sobada yakarak öldüren cani anne tutuklandı
Tren istasyonunda cinsel saldırı: Görüntüleri kaydettiler
Araç sahiplerine kötü haber: Benzine yine zam geldi
Hazine ve Maliye Bakanı görevine atanan Nureddin Nebati'den ilk açıklama
Lütfi Elvan'ın istifasını bilen isimden yeni iddia: ''Ben asıl bombayı bekliyorum''
Kadıköy'de sahili yine kırmızı yosun sardı
Doğal gazda tasarruf için bunları yapın! İGDAŞ Genel Müdürü tek tek açıkladı