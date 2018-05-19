Galatasaray’da gündem Dorukhan Toköz !

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın Eskişehirspor’da forma giyen 21 yaşındaki Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Habertürk Gazetesi’nde yer alan habere göre; Ümit Milli Takım’da da forma giyen genç orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Eskişehirspor'un bu transferden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacağı öğrenildi.
Kırmızı-Siyahlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta forma giyip 2 gol attı.
Habertürk