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  3. 19 Mayıs 2018 16:33

Galatasaray’da gündem Dorukhan Toköz !

Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın, Eskişehirspor'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Galatasaray’da gündem Dorukhan Toköz !
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın Eskişehirspor’da forma giyen 21 yaşındaki Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Habertürk Gazetesi’nde yer alan habere göre; Ümit Milli Takım’da da forma giyen genç orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Eskişehirspor'un bu transferden 1 milyon TL civarında yetiştirme bedeli kazanacağı öğrenildi.

Kırmızı-Siyahlı takımın altyapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon 32 maçta forma giyip 2 gol attı.

Habertürk

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