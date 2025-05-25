Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Fenerbahçeli isim sponsor oldu

Galatasaray'ın 5. yıldız kutlamalarına, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt'un sahibi olduğu Medicana şirketi sponsor oldu.

Trendyol Süper Lig'te 25'inci şampiyonluğunu lig bitimine 2 hafta kala ilan eden Galatasaray'ın İstanbul Yenikapı miting alanındaki tarihi kutlamasında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Yenikapı miting alanında yapılacak kutlamanın hazırlıkları devam ederken sosyal medyaya düşen bir fotoğraf Fenerbahçeli taraftarların tepkisi çekti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasının yapılacağı ve kupanın kaldırılacağı platformdan yayınlanan bir fotoğrafta Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Bozkurt'un sahibi olduğu Medicana şirketi sponsor olarak yer aldı.