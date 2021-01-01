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  3. 01 Ocak 2021 01:01

Galatasaraylı Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlaması sırasında yaşanan havai fişek patlamasında yaralandı.

Galatasaraylı Elabdellaoui hastaneye kaldırıldı
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29 yaşındaki futbolcu derhal hastaneye kaldırılırken oyuncuda görme kaybı olabileceği gelen ilk haberler arasında.

Sözcü'de yer alan habere göre Evinde yılbaşı partisi veren Galatasaray’ın sağ beki Omar Elabdellaoui, havai fişeğin elinde tuttuğu sırada patlaması nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
 
 

Omar Elabdellaoui
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