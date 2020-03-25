Göksel Gümüşdağ’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Beşiktaş kaptanı Burak Yılmaz, Başakşehir futbol kulübü başkanı Göksel Gümüşdağ’ın testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Göksel Gümüşdağ aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi ve başkanvekili görevini yürütüyordu.

Göksel Gümüşdağ iki gün önce şu açıklamayı yapmıştı “Değerli dostum Fatih Terim’in koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kıymetli dostuma geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum.“

Daha önce Galatasaray kulübü ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim’de de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

Emine Erdoğan ile akraba

Göksel Gümüşdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın abisinin kızı ile evli.



