Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonda futbolcu, hakem ve bazı kulüp yetkililerinin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Gözaltında bulunan Ahmet Çakar, rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çakar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.