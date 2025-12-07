  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldı
Güncelleme:

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ahmet Çakar'ın hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonda futbolcu, hakem ve bazı kulüp yetkililerinin de bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar da gözaltına alınan isimler arasındaydı. 

Gözaltında bulunan Ahmet Çakar, rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çakar'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Futbolda bahis operasyonu: Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş gözaltındaFutbolda bahis operasyonu: Ahmet Çakar, Zorbay Küçük, Mert Hakan Yandaş gözaltındaFutbol

 

 

text-ad
Etiketler ahmet çakar Futbol bahis şike
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 22 ilde sarı alarm verildi! Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 22 ilde sarı alarm verildi! İstanbul Erkek Lisesi'nde skandal iddialar: Taciz ve darp iddiaları ortalığı karıştırdı İstanbul Erkek Lisesi'nde skandal iddialar: Taciz ve darp iddiaları ortalığı karıştırdı 147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar 147 milyon TL'lik adliye soygununda yeni gözaltılar Trump'tan uyuşturucu kartellerine yeni operasyon sinyali Trump'tan uyuşturucu kartellerine yeni operasyon sinyali Oyuncu Açelya Akkoyun'u yıkan ölüm Oyuncu Açelya Akkoyun'u yıkan ölüm Tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu Tavuk pilav yiyen 30 işçi hastanelik oldu Hırsızla burun buruna gelen kadın camdan atladı! Azmettirici tanıdık çıktı Hırsızla burun buruna gelen kadın camdan atladı! Azmettirici tanıdık çıktı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç takvimi belli oldu 2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç takvimi belli oldu 1,5 yıl önce hıçkırmaya başladı, bir daha hiç durmadı! 1,5 yıl önce hıçkırmaya başladı, bir daha hiç durmadı! Türkiye nüfusu yaşlanırken... Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası Türkiye nüfusu yaşlanırken... Güvenlik uzmanından çarpıcı biyolojik savaş iddiası
Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ''süreç'' uyarıları Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ''süreç'' uyarıları Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir tutuklama daha Cumhurbaşkanı'na hakaretten bir tutuklama daha İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araçta hasar var İstanbul'da ''yıldırım'' felaketi: Çok sayıda araçta hasar var İstanbul'da yabancı uyruklu kadın yatak odasında ölü bulundu İstanbul'da yabancı uyruklu kadın yatak odasında ölü bulundu Jandarma komutanından acı haber Jandarma komutanından acı haber Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indikleri yerde mahsur kaldılar Kayseri'de bir garip olay: 3'üncü kattan çarşafla indikleri yerde mahsur kaldılar İstanbul'da beklenen yağış başladı; kazalar peş peşe geldi İstanbul'da beklenen yağış başladı; kazalar peş peşe geldi Monaco - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Monaco - Galatasaray maçının hakemi belli oldu Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler! Ünlü tatil cenneti cehenneme döndü: Korkunç görüntüler!